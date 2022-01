Pronostic Bolivie Chili : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

La Bolivie prend de la hauteur face au Chili

Malgré sa défaite du week-end dernier au Venezuela (4-1), la Bolivie est toujours en course pour la qualification pour le Mondial 2022. 8de la zone AmSud, la Verde ne compte que 5 points de retard sur le dernier qualifié, le Pérou, et 4 sur l'Uruguay, actuellement barragiste. Passé à côté de son match contre l'Equateur, la sélection bolivienne a également perdu Justiniano, logiquement expulsé. Le milieu de terrain manquera ce choc face au Chili. A domicile, la Bolivie est sur une excellente série de 3 succès consécutifs face au Pérou (1-0), le Paraguay (4-0) et l'Uruguay (3-0). Avant cela, la Verde avait également tenu tête à la Colombie (1-1) et pris le dessus sur le Venezuela (3-1) lors du match aller. Au final, seuls l'Argentine et l'Equateur sont parvenus à s'imposer à La Paz. Les conditions extrêmes, du fait de la haute altitude, offrent un avantage précieux à la Bolivie.

En face, le Chili se trouve dans une situation semblable à la Bolivie. En effet, la Roja devance la sélection bolivienne d'un point et a toujours en ligne de mire les places qualificatives pour le Mondial 2022. En fin de semaine, les Chiliens affrontaient une Argentine déjà qualifiée et privée de Messi. Malgré leur domination, les partenaires d'Alexis Sanchez se sont inclinés face à l'Albiceleste (2-1). La trouvaille chilienne Ben Brereton a pourtant inscrit son 4e but en 10 sélections. Le joueur de Blackburn a trouvé sa place sur le front de l'attaque aux côtés de Sanchez et Vargas. Ce 2e revers consécutif après celui concédé en Equateur (2-0) met le Chili sous pression. Habituée à jouer en haute altitude, la Bolivie devrait pouvoir tenir tête au Chili qui a été décevant face à l'Argentine.