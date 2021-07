Pronostic Bodo Glimt Legia Varsovie : Analyse, cotes et prono du 1er tour aller des qualifications de la Ligue des champions

Bodo Glimt tient tête au Legia

En pleine lutte pour le titre de l'Euro 2020, les barrages pour participer à la prochaine Ligue des Champions reprennent. L'une des affiches nous emmène en Norvège, où le club de Bodo/Glimt reçoit les Polonais du Legia Varsovie. Le club norvégien est qualifié pour ces barrages en tant que champion national. En effet, la saison passée, Bodo/Glimt avait survolé le championnat national en finissant avec 19 points sur une formation de Molde, qui avait réalisé de son côté un bon parcours en Europa League. Les hommes forts du titre de champion étaient Kasper Junker, meilleur buteur du championnat avec 27 réalisations, et le prometteur Jens Hauge. Ces deux éléments ont quitté le club et évoluent désormais aux Urawa Reds et au Milan AC. Ajoutons que l'excellent milieu de terrain Philip Zinckernagel, grand artisan du titre, a depuis rejoint les rangs de Watford, avec lequel il va découvrir la Premier League. Des acteurs majeurs, seul Ulrik Satnes est resté au club. Le milieu de terrain a participé à toutes les rencontres de cette nouvelle saison en Norvège. Son club occupe actuellement la 2e place du championnat à 2 unités de Molde après 13 journées disputées. De son côté, le Legia Varsovie est un club qui a connu de grandes heures au niveau européen en atteignant notamment les demi-finales de l'ancienne Ligue des Champions dans les années 1970. Plus récemment, au début des années 90, le club avait participé également aux demi-finales de la Coupe des Coupes face à Manchester United. A l'image des clubs polonais en général suite à l'exode de ses meilleurs éléments, le Legia a perdu de sa superbe sur la scène européenne ces 20 dernières années. L'an passé, l'équipe dirigée par Michniewicz a remporté son championnat national devant Rakow. Meilleur buteur du championnat l'an passé, Tomas Pekhart faisait partie de la sélection tchèque lors de l'Euro 2020 et manquera donc ce match important pour la qualification pour la Ligue des Champions. Dans cette équipe, on retrouve quelques connaissances comme l'expérimenté Artur Boruc, passé par Bournemouth, et qui garde les cages du Legia à 41 ans. En défense, le club polonais a recruté lors de ce mercato Lindsay Rose en provenance d'Aris, le joueur mauritanien est notamment passé par Valenciennes et Lyon, et avait été international français dans les équipes de jeunes. Pour cette rencontre, la condition physique des joueurs de Bodo/Glimt qui ont déjà joué 13 rencontres de championnat devraient leur permettre de pouvoir tenir la comparaison avec le Legia Varsovie et d'arracher au moins un nul dans un match aller comme souvent fermé à moins de 4 buts.