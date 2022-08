Pronostic Bodo Glimt Dinamo Zagreb : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue des Champions

Bodo Glimt continue d'impressionner à domicile face au Dinamo Zagreb

Ce barrage de Ligue des Champions oppose deux équipes très solides à domicile ces dernières années. Quart de finaliste surprise de la Ligue Europa Conférence (seulement éliminé par le futur vainqueur romain), le champion norvégien se verrait bien maintenant jouer la C1. Ayant déjà passé 3 tours préliminaires (face aux Féroïens de Klaksvik, aux Nord-Irlandais de Linfield et aux Lituaniens de Zalgiris), Bodo Glimt avait remporté ses 3 matchs joués à domicile. Avec notamment un 8-0 passé à Linfield et un 5-0 à Zalgiris... Ce week-end, c'est sur Odd que le club a passé ses nerfs en championnat sur le score de 7-0.

En face, le Dinamo Zagreb est davantage habitué à jouer ces tours préliminaires. Vainqueur de 16 des 17 championnats de Croatie, le club fait un début de saison quasiment parfait. Auteur de 4 victoires et 1 nul sur ses 5 premiers matchs de championnat, le Dinamo a gagné la SuperCoupe et a passé 2 tours dans cette C1. En revanche, les coéquipiers d'Ademi et Orsic ont perdu leurs seuls points en championnat à l'extérieur (1-1). Ce match oppose donc deux équipes en forme, mais devant l'énorme domination actuelle de Bodo Glimt à domicile, le Dinamo Zagreb devrait s'incliner en Norvège.