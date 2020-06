Pronostic Bochum Saint Pauli : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga 2

Bochum et Saint Pauli se neutralisent ce vendredi

Déjà solide avant l'arrêt de cette saison au mois de mars, le VFL Bochum confirme sa bonne forme depuis la reprise. Après une excellente opération faite d'entrée lors de la réception d'Heidenheim (3-0), les coéquipiers du prometteur et meilleur buteur (13 buts) Ganvoula, ont continué les bonnes performances avec 1 victoire (Holstein Kiel) et 2 matchs nuls (Karlsruher et Nuremberg). La formation de la Ruhr n'a au passage encaissé qu'un seul but lors des 4 matchs de reprise.

En face, on retrouvera une équipe de Saint Pauli presque aussi consistante que son adversaire du soir. Lors des 8 dernières rencontres, seule l'armada offensive du Darmstadt 98 est parvenue à faire tomber la formation de Jos Luhukay (4-0). Depuis, les joueurs du Sankt-Pauli ont concédé le partage des points à la maison face Heidenheim et sur la pelouse du Karlsruher SC (1-1). Entre deux formations qui pratiquent un football solide ces derniers temps et qui perdent peu (pas de défaite pour Bochum depuis 7 journées et 1 seule pour Sankt-Pauli sur les 8 dernières), un match nul est très possible.