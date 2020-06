Pronostic Boavista Setubal : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

Un match nul qui arrange Boavista et Setubal

Dixième du championnat portugais avec 32 points au compteur, Boavista dispose d'une défense très solide, la troisième du championnat derrière Porto et le Benfica. Cependant l'attaque suit moins et les résultats de l'équipe ne sont pas très bons depuis quelques journées. Avant la reprise, les Panteras restaient sur 3 défaites (Belenenses, Sporting Portrugal et Gil Vicente) et un match nul contre Tondela (1-1). Après avoir reprise par une défaite lors de la réouverture du championnat lors de la réception de Moreirense (0-1), Boavista s'est imposé sur la pelouse d'un Braga (1-0) déboussolé depuis la reprise.

En face, le Vitoria Setubal (30 points à 2 unités de son adversaire du jour) fait partie de ces équipes qui auront encore besoin de prendre quelques points, mais qui peuvent respirer, car l'écart est pour le moment suffisant avec Portimonense (21 points). A ce propos, les Verts et Blancs ont bien négocié la reprise du championnat avec deux matchs nuls contre Santa Clara (2-2) et Maritimo (1-1). Face à une équipe de Boavista qui gagne peu et devrait se contenter d'un point pour son matinien, le Vitoria Setubal pourrait enchaîner un troisième match nul en trois matchs depuis la reprise.