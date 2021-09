Pronostic Biélorussie Belgique : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Belgique compte sur Michy face à la Biélorussie

Jamais qualifiée pour une compétition internationale depuis son indépendance en 1991, la Biélorussie ne verra sans doute pas le Mondial 2022 au Qatar. Avant-dernier de ce groupe avec 3 points pris en 4 matchs, les coéquipiers de l'ancien gardien nancéien Cernych ont simplement pu battre en ouverture et à domicile la modeste Estonie (4-2), pour 3 défaites face à la République Tchèque, le Pays de Galles et la Belgique. A l'aller, les Diables Rouges avaient explosé les Biélorusses 8 buts à 0 à Heverlé. Décevante dans les grandes compétitions internationales, la Belgique est en revanche toujours au top lors des éliminatoires. Ces qualifications pour le Mondial 2022 ne dérogent pas à la règle puisque les Diables Rouges sont en tête de leur poule avec un bilan presque parfait de 5 victoires et 1 nul. En dehors de ce partage des points en République tchèque (1-1) la Belgique a dominé le Pays de Galles (3-1) et la Biélorussie (8-0) en mars, mais aussi l'Estonie (2-5) et la République Tchèque ces derniers jours (3-0). Avec De Bruyne, Doku, Mertens et Lukaku absents sur ce match, Michy Batshuayi devrait être aligné d'entrée, lui qui fait souvent le boulot quand il est appelé à jouer en sélection. L'ancien Marseillais pourrait se distinguer face à la friable défense biélorusse, lui qui avait d'ailleurs ouvert le score au match aller