Pronostic Bétis Séville Villarreal : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Bétis - Villarreal : deux équipes à la dynamique différente

Quelle est difficile cette reprise pour le Betis Séville. Pas vraiment à la féte cette saison, les Andalous ont encore plus de mal depuis le retour du foot en Espagne. Malgré les présences des internationaux comme Fekir (France), Carvalho (Portugal) et Bartra (Espagne), le Betis peine à trouver un fond de jeu cohérent n'est pas en place. Vivement la saison prochaine pour l'actuel 13de Liga. Avec 37 points au compteur, soit 11 de plus que Majorque le premier non relégable, le Betis ne risque plus rien et se laisser aller depuis la reprise (3 défaites, 1 nul et 1 seule victoire face à la lanterne rouge). En déplacement du côté de Levante ce week-end (4-2 score final), le Betis perdait 4 buts à 0 avant l'heure de jeu…

En face, Villarreal a fortement besoin de cette victoire et peut compter sur son excellente forme du moment pour espérer retrouver la C1 la saison prochaine. En effet, le Sous-Marin Jaune est en feu depuis cette reprise. Avec 13 points récoltés sur 15 possibles (4 victoires notamment sur le Celta ou Valence, pour 1 nul face à Séville), Villarreal est l'équipe en forme de ce championnat derrière le grand Real. Tous les ingrédients sont réunis pour que Villarreal fasse chuter ce pauvre Betis.