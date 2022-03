Pronostic Betis Séville Rayo Vallecano : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Coupe du Roi

Le Betis finit le taf face au Rayo Vallecano

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Betis Séville Rayo Vallecano :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Betis Séville a réalisé une excellente opération en s’imposant lors de la demi-finale aller (2-1) au Rayo Vallecano, sur des réalisations d’Iglesias et de William Carvalho. Depuis sa victoire de l’aller, le Betis s’est également qualifié pour les 8de finale de l’Europa League en dominant le Zenit St Petersbourg (3-2 en cumulé) mais s’est fait peur lors du retour avec deux buts russes annulés par la VAR. Au prochain tour, le club espagnol affrontera l’Eintracht Francfort pour une place en quart de finale. En Liga, les hommes de Pellegrini se sont défaits de Levante (2-4) mais aussi de Majorque (2-1). En revanche, les partenaires de Canales se sont inclinés dans le derby face au FC Séville (2-1). Lors de ce match, l’excellent Nabil Fekir s’est blessé et devrait manquer ce rendez-vous des demi-finales. De son côté, Juanmi réintègre l’équipe après avoir purgé sa suspension. L’attaquant espagnol est le meilleur buteur du club andalou (12 buts en Liga) et a manqué sur le front de l’attaque dans le derby. Pellegrini devrait l’entourer des Canales, Tello, Iglesias (12 buts toutes compétitions confondues). Pour atteindre ce stade des demi-finales, le Betis Séville s’est successivement imposé face au CFI Alicante, au CF Talavera, contre Valladolid puis face au FC Séville dans un match marqué par des incidents (jet d’une barre de fer sur Jordan). En quart, le club andalou avait explosé la Real Sociedad à San Sébastian (0-4) pour décrocher son ticket dans le dernier carré.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Promu cete saison en Liga, le Rayo Vallecano est la surprise de ce dernier carré de Coupe du Roi. En effet, lesont profité d’un parcours clément pour se hisser dans parmi les demi-finalistes. Sur son parcours, le Rayo n’a affronté qu’une seule formation de l’élite, Majorque (1-0). Après avoir connu d’excellents débuts en Liga, le club de Vallecano n’a fait que glisser au classement pour pointer désormais en 12position. Les points pris en début d’exercice devraient lui permettre de se maintenir. Cette baisse de régime coïncide à celle de Falcao. Le buteur colombien n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le début du mois de novembre. A l’orée de se déplacer en Andalousie, la dynamique des Franjirrojos est catastrophique avec 5 revers consécutifs. Supérieur à son adversaire, le Betis devrait finir le job face au Rayo et se qualifier pour la Coupe du Roi.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Betis Séville Rayo Vallecano détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !