Pronostic Betis Séville Osasuna : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Betis Séville confirme son regain de forme face à Osasuna

Pour clôturer la 21journée de Liga, le Betis Séville reçoit Osasuna. Le club andalou occupe actuellement la 8position du classement avec 4 points de retard sur la dernière place qualificative pour une compétition européenne. Irréguliers depuis le début de saison, les hommes de Pellegrini montrent des signes d'amélioration lors des dernières rencontres. Les Sévillans sont en effet invaincus lors des 7 derniers matchs et viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Espagne grâce à leur succès face à la Real Sociedad lors des prolongations (3-1). En Liga, le Betis vient de s'imposer face à Huesca (0-2) et le Celta Vigo (2-1). La semaine passée, les Andalous sont allés arracher un nul au Pays Basque face à la Real Sociedad (2-2) dans une rencontre mal engagée. En effet, les partenaires de Nabil Fekir se sont retrouvés menés de 2 buts mais ont réussi à renverser le match dans les 5 dernières minutes. Sergio Canales et Joaquin font partie des grands artisans du retour en forme des Andalous. De son côté, Osasuna lutte pour son maintien, comme plus de la moitié des formations qui disputent la Liga. En effet, à l'orée de cette journée, seulement 6 points séparent le 18du 9. Les Basques comptent actuellement un point de plus qu'Alaves, première formation relégable. Osasuna se montre se solide lors des dernières semaines avec une seule défaite lors des 7 dernières journées de Liga. En revanche, les Basques accumulent les nuls qui ne leur permettent pas de progresser au classement. La semaine passée, Osasuna a renoué avec la victoire face à Grenade (3-1) et est ainsi sorti de la zone rouge. Incapable d'enchaîner, le club basque s'est incliné en 8de finale de la Coupe du Roi face à Almeria lors de la séance des tirs aux buts. En regain de forme, le Betis devrait disposer d'une formation d'Osasuna, luttant pour son maintien.