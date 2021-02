Pronostic Betis Seville Getafe : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Betis engrange face à Getafe

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Betis - Getafe :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d’un départ poussif, le Betis s’est très bien repris en 2021. En effet, le club andalou enchaîne les bonnes performances avec une seule défaite lors des 7 dernières journées de Lige disputées, et cela face au FC Barcelone dans une rencontre spectaculaire (2-3) au cours de laquelle le Betis a eu sa chance. Ce bon passage a permis aux Sévillans de se replacer et de revenir à 3 points des places qualificatives pour l’Europe. Le week-end dernier, les hommes de Pellegrini ont réalisé une excellente opération en s’imposant face à un concurrent direct, au Madrigal contre Villareal (1-2). La seule note négative de ces dernières semaines vient certainement de la Coupe du Roi, où le Betis s’est incliné en quart de finale lors de la séance des tirs aux buts face à l’Athletic Bilbao (1-1). Sur une excellente dynamique, le club andalou peut compter sur un Canales et un Fekir en pleine forme pour revenir dans la course à l’Europe.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Getafe connait une dynamique opposée. En effet, le club de la banlieue madrilène enchaîne les défaites depuis quelques semaines alors qu'il disputait encore la C3 la saison dernière. Le bilan de Getafe lors des 10 dernières journées est de 2 victoires, 2 nuls pour 6 défaites. Les hommes de Bordalas Jimenez sont retombés à la 14place, avec seulement 3 points d’avance sur la relégation. De plus, les Azulones restent sur 4 rencontres sans avoir inscrit le moindre but et sur 5 matchs sans victoire. Battu successivement par Séville, le Real Madrid et la Real Sociedad, Getafe devrait subir le retour en forme du Betis qui a signé 5 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 7 dernières journées de Liga.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Betis Getafe encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !