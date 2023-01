Pronostic Betis Séville FC Barcelone : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de SuperCoupe d'Espagne

Barcelone fait le taf face au Betis Séville

Ce jeudi, le Betis Séville, vainqueur de la Copa del Rey l’an passé, affronte le FC Barcelone à Riyadh dans le cadre des demi-finales de la Super Coupe d’Espagne. La formation andalouse joue le Top 4 en championnat et occupe même pour le moment la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. La bande à Pellegrini a réussi un joli coup le week-end dernier en dominant le Rayo Vallecano (1-2) et en profitant de la défaite de l’Atlético, pour ravir cette 4e position aux. Depuis la reprise, avant leur victoire face au Rayo, les partenaires de Fekir ont concédé un nul à domicile contre l’Athletic Bilbao en Liga (0-0) et sont toujours en course pour défendre leur titre en Coupe du Roi puisqu’ils se sont qualifiés en 8de finale après leur succès sur Ibiza (1-4). Cette formation regorge de talents avec les Fekir, Canales, Carvalho, Iglesias ou le vétéran Joaquin.(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Barcelone a réussi l’excellente opération du week-end en s’imposant sur la pelouse de l’Atletico Madrid (0-1) sur un but d’Ousmane Dembélé, qui a parfaitement conclu une belle action collective initiée par les jeunes Pedri et Gavi. Pour cette rencontre, les Blaugranas étaient pourtant privés de Jordi Alba ou Robert Lewandowski mais sont parvenus à prendre les 3 points qui leur permettent d’être seuls leaders de la Liga. La formation catalane compte désormais 3 unités d’avance sur son grand rival du Real Madrid. Les protégés de Xavi avaient pourtant connu une reprise délicate avec un nul contre l’Espanyol (1-1) au Camp Nou et un succès difficile en Coupe d’Espagne face à Intercity (3-4, après prolongations). Au rayon des bonnes nouvelles, le coach barcelonais retrouve Lewandowski , seulement suspendu en Liga. Beau vainqueur chez l'Atlético dimanche, le FC Barcelone devrait faire respecter la logique dans cette première demi-finale en dominant le Betis Séville. D'autant plus avec le retour d'un Lewandowski (18 buts déjà cette saison avec le Barça) affamé.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(340€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Betis Séville FC Barcelone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !