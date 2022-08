Pronostic Bétis Séville Elche : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Bétis Séville démarre par une victoire face à Elche

et vainqueur de la Coupe d'Espagne, le Bétis sort d'une très belle saison. Auteur d'un début de préparation décevant malgré un match nul face à l'OM (1-1), les Verdiblancos se sont rassurés sur leur dernier match amical où ils ont arraché le avant de l'emporter face à la Fiorentina (3-1). La vraie bonne nouvelle pour le Bétis c'est que le club a su garder tous ses titulaires (et notamment les toujours excellents Borja Iglesias et Juanmi devant) et a renforcé sa défense avec le désormais ancien Laziale, Luiz Felipe.

En face, Elche avait passé une saison à jouer le maintien mais le petit club avait finalement terminé la Liga à une honorable 13place avec 4 unités d'avance sur le premier relégué. Elche affiche un bilan équilibré de 3 victoires et 3 défaites en 6 matchs amicaux avec des succès sur Leganes (2-1), Getafe (0-1) et La Nucia (0-3), et en ayant affronté une opposition assez peu relevée. A domicile, le Bétis devrait pouvoir l'emporter face à Elche sur cette première journée de Liga.