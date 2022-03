Pronostic Betis Séville Eintracht Francfort : Analyse, cotes et prono du 8e de finale aller de Ligue Europa

Un Betis – Eintracht Francfort avec des buts de chaque côté

Le Betis Séville s'est qualifié pour ce tour d'Europa League en dominant le Zenit Saint-Pétersbourg en barrages au tour précédent (3-2). Les Andalous ont eu chaud lors du match retour où les Russes ont eu deux buts refusés par la VAR. Avant cela, les hommes de Pellegrini avaient terminé en 2e position de sa poule derrière le Bayer Leverkusen, autre équipe allemande contre qui les matchs avaient vu des buts (4-0 et 1-1). Dans le Top 4 de la Liga depuis plusieurs semaines, le Betis vient de s'incliner lors des deux dernières journées de championnat face à deux adversaires directs, le FC Séville (2-1) et ce week-end contre l'Atletico Madrid (1-3). Entretemps, les Andalous avaient réussi à se hisser en finale de la Copa del Rey en dominant le Rayo Vallecano (2-1 en cumulé dont 1-1 au retour). Le Betis affrontera Valence pour remporter un trophée. Pour la réception de l'Eintracht Francfort, Pellegrini sera privé de Bellerin, Montoya, et Rodri. En revanche, le club andalou va retrouver Canales et peut compter sur son maître à jouer Nabil Fékir.

En face, l'Eintracht Francfort a remporté son groupe devant l'Olympiakos en finissant invaincu (3 victoires et 3 nuls) et n'a donc pas eu à disputer de barrages, à l'inverse du Betis. En Bundesliga, l'Eintracht est en milieu de tableau en 10position avec 7 points de retard sur les places européennes et 11 d'avance sur la zone de relégation. Cette C3 revêt donc une grande importance pour le club de Francfort. Battu trois fois consécutivement par Wolfsbourg, Cologne et le Bayern, le club de Francfort a parfaitement redressé la barre le week-end dernier en dominant le Hertha Berlin (1-4). Glasner, le coach autrichien de l'Eintracht peut compter sur un effectif intéressant avec les Kamada, Kostic, Trapp et surtout sur le buteur Rafael Borré (7 buts en Bundesliga dont l'un ce week-end). Arrivé cet été, l'attaquant colombien s'est parfaitement adapté au jeu de sa nouvelle équipe. Pour cette affiche entre le Betis et l'Eintracht, on pourrait voir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté comme lors des 3 derniers matchs du club andalou.