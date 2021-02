Pronostic Betis Séville Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Coupe du Roi

Des buts de chaque côté entre le Betis Séville et l’Athletic Bilbao

Le dernier quart de finale de la Copa del Rey oppose le Betis Séville et l'Athletic Bilbao. Ces deux formations se montrent ambitieuses dans cette coupe, notamment depuis les éliminations du Real et de l'Atlético Madrid. Dans une compétition plus ouverte que jamais, l'une de ces équipes a la possibilité d'aller jusqu'au bout. La victoire du club basque en SuperCoupe d'Espagne en est par ailleurs le parfait exemple. Pour arriver en quart de finale, le Betis s'est défait de Murcie (0-2), Mutilvera (1-3), de Gijon (0-2) et de la Real Sociedad (3-1, ap). Après un début de saison compliqué, les hommes de Pellegrini se sont bien repris depuis le mois de décembre et ont confirmé le week-end dernier en dominant Osasuna (1-0). Ce bon passage leur permet de revenir dans la course pour les dernières places qualificatives pour l'Europa League. Dans cette formation, on retrouve d'excellents éléments comme Nabil Fekir, Sergio Canales ou l'expérimenté Joaquin. De son côté, l'Athletic Bilbao a réussi le gros coup de ce début de saison en remportant la SuperCoupe d'Espagne. Cet exploit est d'autant plus grandiose que pour soulever le trophée, le club basque s'est successivement débarrassé du Real Madrid et du FC Barcelone. L'arrivée de Marcelino a été bénéfique à Bilbao qui a livré de bien meilleures prestations depuis la nomination de ce dernier. Le week-end dernier, les partenaires de Muniain ont retrouvé le Barca en Liga et ne se sont inclinés que d'un but face aux Catalans (2-1). La semaine passée, l'Athletic a signé sa plus victoire de la saison en écrasant Getafe en Liga (5-1). Ces bonnes performances ont replacé Bilbao dans le milieu de tableau. En Coupe, les Basques se sont imposés face à Ibiza et contre Alcoyano. Ce quart de finale s'annonce ouvert entre deux équipes joueuses, et on devrait voir des buts de chaque côté comme lors des 7 derniers matchs de Bilbao.