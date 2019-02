Pronostic Bétis Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Le Betis supérieur à Rennes !

En obtenant le nul dans les ultimes minutes du match aller (3-3), le Bétis Séville s’est placé idéalement avant ce retour. Supérieurs aux Bretons dans le jeu, les Andalous ont souffert pendant les 25 premières minutes avant de mettre le pied sur le ballon. La formation de Quique Setien possède un milieu de terrain très technique avec les William Carvalho, Lo Celso ou Sergio Canales. En attaque, le vétéran Joaquin apporte son infatigable activité sur le couloir droit. Dans son stade Benito Villamarin, le Betis se montre solide et a seulement perdu 3 rencontres : face à Levante, Valladolid et le Real Madrid. En Europa League, seul le Milan AC a réussi à prendre un point au Bétis sur sa pelouse (1-1).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Rennes a confirmé ses difficultés actuelles en déplacement, avec sa troisième défaite consécutive concédée ce week-end en Ligue 1. Fatigués par l'accumulation des matchs, les Bretons ont logiquement été battus sur la pelouse de Reims dimanche (2-0). En Europa League, hormis face à la modeste formation de Jablonec, les Rennais se sont toujours inclinés en déplacement, que ce soit à Kiev (3-1) et à Astana (2-0). Julian Stephan possède des joueurs capables de contre-attaques rapides comme Ben Arfa, Niang ou Sarr mais c'est à Rennes de faire le jeu au vu du score. Au regard de la mainmise du Bétis à l’aller, nous voyons les Sévillans confirmer au retour et s’imposer face aux Bretons.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Betis Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !