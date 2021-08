Pronostic Bétis Real Madrid : Analyse cote et prono du match de Liga

Un Betis – Real Madrid avec des buts de chaque côté

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Betis – Real Madrid :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche du samedi soir en Liga met aux prises le Bétis Séville au Real Madrid. La formation andalouse a terminé en 6position du dernier championnat et a ainsi décroché son ticket pour l’Europa League. Pour lancer ce nouvel exercice, les hommes de Pellegrini se déplaçaient chez un promu, Majorque. Rapidement mené, le Betis a réagi en seconde période grâce à Juanmi, bien servi par l’ancien Lyonnais Nabil Fekir (1-1). Pour son 2match en Liga, les Andalous ont de nouveau fait un match nul face à Cadix, grâce à une nouvelle réalisation de Juanmi (1-1). Pellegrini dispose d’un effectif de qualité avec les Canales, Guardado, Fekir, Joaquin, Carvalho, Tello ou le nouvel arrivé Willian José, transféré de la Real Sociedad. Cette affiche face au Real Madrid offre en général des buts, puisque les 6 dernières confrontations entre les 2 formations se sont conclues avec des buts de chaque côté.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Suite au départ de Zinedine Zidane, le Real s’est tourné vers un ancien de la maison, Carlo Ancelotti qui avait permis au club d’accrocher la Decima. Le technicien italien a vécu un mercato calme au niveau des arrivées (Alaba est tout de même arrivé, Bale, Diaz et Jovic sont revenus de leur prêt) mais a en revanche perdu sa charnière centrale composée de Varane et Ramos. De plus, les Merengue évoluent sans Modric et Kroos lors de ce début de saison. Cet été, la Casa Blanca a prolongé des joueurs cadres comme Benzema, Valverde, Carvajal ou Courtois, et a pris 4 points en 2 journées dans ce début de Liga. Le Real s’est facilement imposé sur la pelouse d’Alaves (1-4) avec un doublé de KB9. Ensuite, les hommes d’Ancelotti ont été poussés dans leurs retranchements à Levante (3-3) où un doublé de Vinicius a sauvé les meubles pour Madrid. Le Real enchaîne donc avec un troisième déplacement face à une formation du Bétis, pas simple à jouer dans son stade. Comme lors des 4 premiers matchs de ces 2 formations cette saison, on devrait voir des buts de chaque côté.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Betis Real Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !