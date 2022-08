Pronostic Bétis Osasuna : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Bétis enchaîne encore face à Osasuna

Derrière les grands d'Espagne que peuvent être le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, le Bétis commence à faire de plus en plus de bruit au point de se montrer très menaçants pour ses concurrents à la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. Arrivé en 5position l'an dernier, les Andalous rêvent de s'offrir une place en C1 et ils ont en tous cas très bien débuter pour tenter de remplir leur objectif. Facile vainqueurs d'Elche (3-0) lors de la première journée, les partenaires de Nabil Fékir ont eu plus de mal à venir à bout de Majorque la semaine dernière mais ils sont tout de même rentrés avec les trois points de ce déplacement périlleux (1-2).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Osasuna, de son côté, n'a pas du tout les mêmes ambitions que son adversaire du jour. Auteurs d'une saison tout à fait cohérente l'an dernier avec une place dans le top 10, les joueurs de Pampelune chercheront surtout à faire aussi bien cette année. D'ailleurs, les Rojillos ont également bien lancés leur saison avec deux victoires obtenues à domicile : contre un FC Séville en difficulté pour le moment (2-1) et face à l'inquiétante équipe de Cadiz (2-0) la semaine dernière. Mais en déplacement face à une équipe à priori plus forte sur le papier, il serait étonnant de voir Osasuna résister dans cette rencontre qui pourrait cependant être intéressante à suivre et assez ouverte.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bétis Osasuna encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !