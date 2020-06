Pronostic Betis Grenade : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Le Bétis à domicile face à Grenade

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Betis Grenade :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Grenade est la belle surprise de cette Liga Santader cette année. En effet, dans un championnat aseptisé par les grandes équipes, le promu va lutter pour les places européennes. Menée au score vendredi pour son match de reprise par une équipe de Getafe qui se dispute les places en Ligue des Champions, Grenade a trouvé les ressources pour s’imposer à 20 minutes de la fin (2-1). Grenade est 8à 5 points des 4 premières place mais peine à l'extérieur où elle a perdu 8 de ses 10 derniers déplacements en Liga.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Betis Séville s’était donné les moyens de faire de belles choses cette saison. Malgré les renforts de Fekir et de William Carvalho entre autres, les Andalous ne trouvent pas la bonne formule. Treizième avec 33 points après 28 journées de championnat, le club andalou devra assurer son maintien avant de regarder plus haut. Opposés au FC Séville dans le derby pour la reprise, la prestation des Verts et Blancs a été soporifique durant 90 minutes. Incapables de se montrer dangereux sur la cage de Vaclik, le Bétis s’est logiquement incliné sur le score de deux buts à zéro. Cependant, le club sait se montrer dangereux dans son stade à l'image de ce match remporté juste avant la coupure face au Real Madrid (2-1). A domicile, on voit le Bétis allait chercher les 3 points face à un Grenade qui a beaucoup perdu à l'extérieur depuis le début de la saison.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Betis Grenade encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !