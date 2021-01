Pronostic Betis FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le FC Séville reste le roi de la ville face au Betis

Depuis qu'on l'avait vu se faire éliminer par Rennes en Ligue Europa, le Betis n'est pas arrivé à retrouver un statut d'européen, et ce, malgré l'arrivée en son sein du champion du Monde Nabil Fekir. Décevant la saison dernière, le club ne se trouve qu'à la 10place de Liga actuellement. Trop irréguliers, les coéquipiers de Joaquin viennent de perdre 2 de leurs 3 derniers matchs, face à Levante (4-3) et Grenade (2-0) pour 1 petite victoire à domicile entre-temps face au promu Cadiz (1-0).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐de Liga et qualifié pour les 1/8de finale de Ligue des Champions, le FC Séville veut démarrer en beauté 2021 après une année civile qui l'aura vu notamment remporter une nouvelle fois la Ligue Europe. Lors des 4 dernières journées, Koundé et ses coéquipiers ont pris 10 points sur 12 possibles, l'emportant face à Getafe, Valence et Villarreal, pour un nul concédé à domicile face à Valladolid. A l'extérieur, Séville a remporté tout simplement ses 7 derniers matchs toutes compétitions confondues. Comme lors des 3 derniers derbys, le FC Séville devrait pouvoir battre son rival le Betis.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Betis FC Séville encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !