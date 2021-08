Pronostic Bétis Cadiz : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Betis s'offre Cadiz

Ayant fini ) la 6place de Liga la saison passée, ce qui leur permettra de disputer la Ligue Europa cette année, le Bétis Séville a peu bougé cet été sur le marché des transferts même s'il a perdu le défenseur central Aïssa Mandi (Villarreal) et le latéral droit Emerson (FC Barcelone), ce dernier étant remplacé par le Bordelais Sabaly. Auteur d'une bonne préparation terminée par une très grosse victoire face à la Roma (5-2), le Bétis a démarré sa Liga le week-end dernier par un nul chez le promu Majorque (1-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐1-1, c'est aussi le score du premier match officiel de Cadiz cette saison, mais à domicile face à Levante. Comme le Bétis, Cadiz s'avance avec un effectif quasiment inchangé et tentera de refaire des bons coups en termes de résultat pour aller chercher son maintien. 12la saison passée espère que son buteur Alvaro Negredo pourra faire aussi bien que lors du dernier exercice (8 buts inscrits) malgré le poids des années (35 ans). 5meilleure équipe de Liga à domicile la saison passée, le Betis tentera de l'emporter logiquement face à Cadiz ce vendredi soir pour son premier match à la maison.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(468€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Betis Cadiz encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !