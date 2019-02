Pronostic Bétis Atlético : Analyse, prono et cotes du match de Liga

L’Atlético conserve son invincibilité face au Bétis !

Le Bétis Séville, 8de Liga, est une équipe très plaisante à voir jouer (notamment au milieu avec Lo Celso, Sergio Canales, William Carvalho ou Guardado) mais qui pêche parfois dans l'obtention de résultats en Liga. En milieu de semaine, le Betis a confirmé ses bonnes dispositions en se qualifiant en demi-finale de la Coupe du Roi suite à son succès sur l’Espanyol Barcelone (3-1). Le week-end dernier en revanche, les partenaires de Joaquin s'étaient inclinés à Bilbao en championnat (1-0). Les Sévillans ont d'ailleurs raté de nombreuses opportunités qui leur auraient permis de revenir au score. Le Bétis s’est imposé lors de son dernier match à domicile face à Girona, mais avait subi la loi du Real lors de la précédente réception (2-1).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Sévillans affrontent une formation de l’Atlético Madrid invaincue depuis sa défaite à Dortmund en Champions League (soit 19 matchs). Performants à domicile, lesconnaissent plus de difficulté en déplacement, mais hormis à Dortmund et à Vigo, ils n’ont jamais perdu. Diego Simeone va en plus pouvoir désormais compter sur Alvaro Morata, transfuge de Chelsea, pour épauler un Antoine Griezmann en grande forme. Le champion du monde français a marqué 9 buts lors des 10 dernières rencontres. Les Matelassiers réussissent souvent très bien face au Betis et n’ont plus perdu depuis 2006 à Séville (10 matchs). Ultra-solide, l’Atlético semble en mesure d’accrocher au moins un nul à Séville dans un match avec moins de 4 buts.- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(150€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bétis Atlético encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !