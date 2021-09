Pronostic Besiktas Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Borussia Dortmund s’en sort à Besiktas

Champion de Turquie la saison dernière au terme d'un formidable mano à mano avec Galatasaray, le Besiktas retrouve la Ligue des Champions. La formation turque a repris son championnat sur d'excellentes bases puisqu'après avoir facilement battu Rizespor (3-0), elle a connu son seul accroc sur la pelouse de Gaziantep (0-0). Reparti de l'avant, le Besiktas s'est ensuite défait de Karagumruk (1-0) mais aussi de Yeni Malatyaspor (3-0). Impressionnant, le club turc n'a toujours pas encaissé le moindre but lors de ce début d'exercice. Au sein du Besiktas, on retrouve le croate Vida, l'ancien dijonnais Rosier, Teixeira passé par le Shakhtar ou l'international algérien Ghezzal. Offensivement, le club peut compter sur l'ancien Marseillais N'Koudou mais aussi sur sa nouvelle recrue, l'international belge Michy Batshuayi, auteur d'un doublé pour son 1er match sous ses nouvelles couleurs. Mais en face de Besiktas va se dresser une top équipe européenne. Car si le Borussia Dortmund s'est incliné en SuperCoupe d'Allemagne face au Bayern Munich (3-1) et s'est fait surprendre par Fribourg en Bundesliga, les Marsupiaux ont fait le taf de manière spectaculaire en dehors de ces contre-performances, à l'image de leur déplacement à Leverkusen le week-end dernier. Menés à 3 reprises, le Borussia est parvenu à décrocher une très belle victoire contre le Bayer (3-4), avec un Haaland une nouvelle fois décisif (2 buts, 1 passe). Toutes compétitions confondues (sélections également), l'international norvégien vient d'inscrire 13 réalisations en 9 matchs. Impressionnant d'efficacité, Haaland sera une nouvelle fois l'atout majeur de Dortmund face au bouillant public turc. A ses côtés, Marco Rose devrait aligner les Reus, Bellingham ou Brandt. Arrivé lors du mercato, Malen est en phase d'adaptation et devrait débuter sur le banc face au Besiktas. Porté par l'insolente réussite d'Haaland et plus expérimenté en C1 ces dernières années, Dortmund devrait s'imposer en Turquie face au Besiktas.