Pronostic Bergerac Versailles : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Coupe de France

Un Bergerac - Versailles indécis

Alors que deux clubs de Ligue 1 s'affronteront le même jour, Bergerac et Versailles ont une opportunité unique d'aller chercher un dernier carré dans cette Coupe de France. Ces deux formations présentent un profil très similaire. Clubs de National 2, ces deux équipes sont en tête de leur groupe respectif en championnat et ont très peu perdu cette saison (2 défaites pour Bergerac toutes compétitions confondues et 1 pour Versailles). Elles se démarquent également toutes deux par leur très grosse défense : 9 buts encaissés en 17 matchs pour Bergerac et 11 buts encaissés en 17 matchs pour Versailles.

Visant la montée en National, Bergerac et Versailles ont d'abord un super coup à jouer sur ce 1/4 de finale de Coupe de France. Les deux ont créé la surprise au tour précédent, Bergerac dominant un Saint-Etienne lanterne rouge de Ligue 1 à domicile et Versailles sortant Toulouse, leader de Ligue 2, à l'extérieur. Nouvelle preuve de la similarité entre ces deux formations, elles l'avaient emporté toutes deux 1-0 sur leur 1/8respectif. Entre ces deux équipes au niveau similaire et qui ont une très grosse défense, un match nul est possible au bout des 90 minutes, avec donc une issue à décider aux tirs au but.