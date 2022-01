Pronostic Bergerac Saint-Étienne : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de Coupe de France

Saint-Étienne fait le taf face à Bergerac

Leader de son groupe de National 2, Bergerac s'est donc également hissé en 8de finale de la Coupe de France, une affiche qui va la voir accueillir l'AS Saint-Étienne à Périgueux. Les Bergeracois ont commencé leur aventure avec un succès à Montluçon (0-1) avant de dominer le Stade bordelais (4-0). Bergerac a ensuite créé l'une des sensations de la Coupe de France en sortant une formation de l'élite, le FC Metz lors de la séance des tirs au but. Finalement, les Bergeracois se sont défaits de Créteil en 16de finale en passant de nouveau par l'exercice des tirs au but. Le club situé en Dordogne a perdu 2 rencontres en tout début de championnat, mais est depuis invaincu depuis 15 rencontres, toutes compétitions confondues. Lors des deux dernières journées, Bergerac s'est contenté de matchs nuls face à Trelissac (0-0) et contre Moulins-Yzeure (0-0). En face, l'AS Saint-Étienne a un objectif principal cette saison qui est de se maintenir en Ligue 1. Après une très mauvaise série de 7 revers consécutifs, les Stéphanois ont profité d'un match en retard à Angers pour stopper cette mauvaise passe mercredi (0-1). Les Verts sont loin d'être sauvés, mais ont retrouvé espoir en revenant à 4 points du barragiste et à 5 du premier non-relégable. Cette victoire vient récompenser les progrès entrevus lors des défaites face à Nantes (0-1) et contre le Racing Club de Lens (1-2). La Coupe de France a été le bol d'air frais des Stéphanois depuis le début de saison. En effet, malgré leurs difficultés en Ligue 1, les joueurs du Forez ont assuré avec des succès à Lyon la Duchère (0-1) et contre Jura Sud (1-4). Revigoré par son succès face à Angers, Sainté veut poursuivre sur cette dynamique pour terminer fort lors de la dernière ligne droite. Éliminés de la CAN, Bouanga et Sow ont fait leur retour dans le groupe. Le Gabonais s'est montré très précieux lors du succès à Angers. Sérieux et appliqués lors des tours précédents, les Stéphanois devraient encore faire le taf face à Bergerac.