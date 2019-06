Pronostic Bénin Guinée-Bissau : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Les Écureuils du Bénin grignotent la Guinée-Bissau !

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Bénin - Guinée-Bissau :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Bénin a réussi une très belle performance pour son premier match dans cette Coupe d'Afrique des nations 2019. Les joueurs de Michel Dussuyer ont accroché un nul face au Ghana (2-2). L’homme de cette rencontre a été l’ancien Clermontois Mickaël Poté, auteur d’un doublé. L’expérimenté attaquant des Écureuils, passé aussi par Nice, forme avec Steve Mounié (Huddersfield, ex-Montpellier) un duo explosif à la pointe de l’attaque. Les Béninois comptent sur ces deux joueurs pour faire la différence face à une équipe de Guinée-Bissau qui est, sur le papier, la plus modeste sélection du groupe.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, les Lycaons n’ont rien pu faire face au Cameroun, champion d’Afrique en titre, et ont été logiquement battus (2-0). Pour arriver à jouer cette CAN 2019, la Guinée-Bissau est sortie première d'un groupe de qualification assez faible devant la Namibie, mais son effectif est nettement moins impressionnant et moins expérimenté que celui du Bénin. Pour cette rencontre, nous voyons les Écureuils du Bénin l'emporter pour espérer jouer une qualification sur la 3journée.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bénin Guinée-Bissau encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !