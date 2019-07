Pronostic Bénin Cameroun : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Le Cameroun finit le travail face au Bénin

Tenant du titre, le Cameroun est en tête de ce groupe F dans cette CAN 2019 avec 4 points. Auteurs d'une bonne préparation (victoire contre la Zambie et match nul face au Mali), les Lions Indomptables ont d'abord battu la Guinée-Bissau (2-0), avant de partager les points avec l'autre grand favori du groupe, le Ghana (0-0). Sur ce match, Clarence Seedorf devrait mettre une équipe plus offensive, comme face à la Guinée-Bissau, avec notamment les rentrées attendues de l'Angevin Bahoken (buteur sur le premier match) et du Parisien Choupo-Moting.

De son côté, le Bénin affiche deux points dans cette poule et reste en lice pour une qualification en 1/8e. Néanmoins, les Ecureuils sont à égalité avec le Ghana qui affronte la Guinée-Bissau et le Bénin va donc sans doute devoir l'emporter pour se qualifier. Après ses deux matchs nuls inauguraux (2-2 contre le Ghana et 0-0 contre la Guinée), les Béninois vont devoir se découvrir et la force offensive des Camerounais devraient se régaler des espaces. Auteur d'un bon début de Can, le Cameroun devrait pouvoir s'imposer face au Bénin.