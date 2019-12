Pronostic Benfica Zenit : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Des buts de chaque côté entre le Benfica et le Zenit

Dans ce groupe G, l'incertitude règne et le classement final pourrait nous offrir trois formations à égalité. Dans ce cas, les confrontations directes ou la différence de buts départageraient les différentes équipes. Le Benfica sait qu'au mieux il peut accrocher la troisième place et être reversé en C3. Pour cela, la mission est simple, les Portugais doivent s'imposer de plusieurs buts. Cette rencontre s'annonce ouverte car le Benfica va prendre tous les risques. Lors de la journée précédente, les hommes de Bruno Lage sont passés tout proches d'un exploit à Leipzig, où ils se sont finalement contenter d'un nul en encaissant deux buts en toute fin de match (2-2). Leader de son championnat national, Benfica va tout tenter pour accrocher cette troisième place.

En face, le Zenit a également une mission claire, faire un résultat au Portugal et ensuite regarder le score de Lyon-Leipzig. Les Russes se sont relancés dans la course à la qualif en dominant Lyon lors de la précédente journée (2-0). Le Zenit est en forme et vient de remporter ses 5 derniers matchs. Cette bonne série lui permet d'occuper la tête du championnat russe avec 10 points d'avance sur Krasnodar. Sergueï Semak attend beaucoup de son duo d'attaque composé de l'iranien Azmoun et du capitaine de la sélection russe Dzyuba, en pleine forme. Pour cette rencontre entre deux formations qui vont tout faire pour s'imposer, nous voyons des buts de chaque côté comme à l'aller (victoire 3-1 du Zénit).