Pronostic Benfica Zagreb : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Le Benfica peut renverser Zagreb !

Battu de peu à l'aller (1-0), le Benfica doit s'imposer par deux buts d'écart pour se qualifier. Habitués des compétitions européennes, les Portugais disposent des ressources pour réussir cette performance. En pleine confiance ces dernières semaines avec notamment une victoire sur le grand rival du FC Porto, les Lisboètes comptent sur le soutien de leur public pour renverser le Dynamo. Les hommes de Bruno Lage ont perdu un seul match dans leur stade de la Luz sur la scène européenne cette saison, et ce, face au Bayern. En tête de son championnat, Benfica a cédé du terrain à Porto en concédant le nul face à Belenenses (2-2). De son côté, le Dynamo Zagreb a une nouvelle fois montré sa solidité à domicile. Victorieux (1-0) grâce à un penalty de Petkovic, les Croates sont en ballottage favorable avant ce match retour. Largement en tête de leur championnat, les partenaires de Theophile-Catherine ont de grandes ambitions en Europa League mais ils sont tout de même moins bien à l'extérieur. Au tour précédent, le Dynamo s'était incliné sur la pelouse de Plzen. Sur leurs 5 derniers matchs officielles toutes compétitions confondues, les Croates n'en ont remporté qu'1 seul (pour 2 nuls et 2 défaites). Avec le retour prévu de André Almeida, Pizzi et du meilleur buteur Jonas, nous voyons le Benfica capable d'accrocher la qualification.