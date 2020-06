Pronostic Benfica Tondela : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

Un but de Carlos Vinicius pour la reprise de Benfica face à Tondela

Champion 6 fois sur 10 depuis 2010 dont la saison passée, Benfica n'a plus de temps à perdre et de points à laisser s'il ne veut pas que Porto lui ravisse sa couronne. Le club lisboète s'est fait rattraper par son grand rival et accuse désormais un retard d'1 point à cause d'une très mauvaise série avant la coupure (1 seule victoire sur les 7 dernières journées). Pour se ressaisir sur cette reprise, Benfica pourra compter sur son meilleur buteur Carlos Vinicius. Annoncé titulaire par la presse portugaise ce jeudi, le Brésilien qui avait été si décevant à Monaco est le meilleur buteur du championnat avec 15 réalisations en 22 matchs joués. En face, Tondela n'est que 14sur 18 de cette Primeira Liga Nos. Le club a perdu 4 de ses 5 derniers matchs à l'extérieur, et va sans doute subir le réveil de Benfica. Tondela a pris 5 buts sur ses 3 derniers matchs avant la coupure, et on pourrait voir une nouvelle fois Benfica en profiter pour se relancer. Alors que Seferovic déçoit grandement cette saison, le club benfiquiste sera sans doute mené par Carlos Vinicius qui doit finir de convaincre les grands clubs européens de mettre la grosse somme demandée par le club pour un éventuel transfert cet été.