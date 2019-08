Pronostic Benfica Sporting Lisbonne : Analyse, prono et cotes de la SuperCoupe du Portugal

Le Benfica débute par un titre face au Sporting !

Ce dimanche soir, la Supercoupe du Portugal nous offre un grand classique avec le derby de Lisbonne entre le Benfica et le Sporting. Le Benfica a remporté la Liga Nos la saison dernière devant Porto et le Sporting. Les hommes de Bruno Lage ont notamment fini la saison très fort et résister à la pression mise par le FC Porto. Le club a perdu à l'intersaison plusieurs joueurs majeurs comme Jonas qui a pris sa retraite, ou la pépite Joao Felix parti à l'Atletico Madrid. Ces départs ne semblent pas avoir affecté le club car la préparation a été bonne avec 4 victoires pour une seule défaite. De son côté, le Sporting a remporté la coupe du Portugal face au FC Porto. Les Portugais ont eu une préparation délicate avec aucune victoire en 5 matchs. A l'intersaison, Luciano Vietto et Rosier de Dijon ont rejoint le Sporting. Le talentueux Bruno Fernandes est très convoité lors de ce mercato et devrait selon toute vraisemblance quitter le club pour une formation plus huppée. Pour ce match, nous voyons une équipe du Benfica en pleine confiance prendre le meilleur sur le Sporting.