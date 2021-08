Pronostic Benfica PSV Eindhoven : Analyse, cote et prono du barrage aller de Ligue des champions

Un PSV Eindhoven en feu résiste au Benfica

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après une saison passée décevante au niveau national (3du championnat portugais et défaite en finale de la Coupe du Portugal) comme européen (défaites en tours préliminaire de C1 et en 1/16de C3), Benfica a bien démarré sa nouvelle saison. Après une préparation réussie, le Benfica a gagné ses 4 premiers matchs : 2 en championnat sur la pelouse de Moreirense (1-2) et à domicile face à Arouca ce week-end (2-0), et 2 au 3tour préliminaire de cette C1 sur le score de 2-0 à chaque fois, que ce soit sur la pelouse du Spartak Moscou ou à domicile. Toujours entraîné par son coach emblématique Jorge Jesus, les coéquipiers de Verthonghen (absent a priori pour ce match) ont récupéré le milieu Joao Mario (ex-Inter), et l’attaquant ukrainien Yaremchuk, très bon lors de l’Euro. Mais même avec sa belle équipe, le Benfica pourrait avoir du mal à résister au PSV.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Car si le Benfica est impeccable sur ce début de saison, le PSV impressionne. Entré au 2tour préliminaire de cette C1, le club d'Eindhoven a explosé Galatasaray (deux victoires 5-1 à l'aller et 1-2 à Istanbul), puis Midtjylland avec 2 nouveaux succès (3-0 à domicile et 0-1 au Danemark). 2d’Eredivisie derrière l’Ajax d’Amsterdam la saison passée, le club néerlandais semble pouvoir battre son rival amstellodamois cette saison. Après avoir écrasé l'Ajax en SuperCoupe des Pays-Bas (4-0), le PSV a remporté son premier match de championnat ce week-end, sur la pelouse d'Heracles (0-2). Avec Götze, Zahavi et le revenant Bruma, le club dispose d'une attaque de feu. Incroyable sur ce début de saison, le PSV pourrait obtenir au moins le match nul au Portugal.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecRetrouvez le Pronostic Benfica PSV Eindhoven détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !