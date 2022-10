Pronostic Benfica PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur Benfica - PSG

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur Benfica - PSG

Premier coup d'arrêt pour le Benfica

Paris, le bon élève

Le PSG retrouve Verratti

Les compos probables pour Benfica - PSG :

Le PSG veut faire un pas vers les 8es

Battu lors des deux dernières saisons par le FC Porto et le Sporting Lisbonne dans le championnat portugais, le Benfica réalisé une excellente entame lors de ce nouvel exercice. Après 8 journées disputées sur le plan national, les Benfiquistes affichent un très bon bilan de 7 victoires pour un nul concédé le week-end dernier sur la pelouse du Vitoria Guimaraes (0-0). Malgré cette contre-performance, le Benfica possède 3 points d’avance sur un duo composé du FC Porto et de Braga. A l’instar de sa très bonne entame de championnat, la formation lisboète se montre à son avantage en Ligue des Champions. Lors de la 1journée, le club portugais a fait respecter la logique à domicile face au Maccabi Haïfa (2-0) avant de réaliser un petit exploit en s’imposant à Turin face à la Juventus (1-2). Mené au score, le Benfica a renversé la formation italienne pour se retrouver en tête de cette poule en compagnie du PSG. Cette double confrontation face au club français s'annonce déterminante.Le Paris Saint-Germain connaît également une très bonne entame de saison. Arrivé cet été de Nice, Christophe Galtier a vu ses hommes remporter le Trophée des Champions au détriment du FC Nantes et faire le taf en L1 avec 8 victoires et un nul lors des 9 premières journées. Pas toujours fringant, Paris se montre cependant plus rigoureux, appliqué et réaliste, ce qui est souvent la marque des grandes équipes. Le week-end dernier, le PSG a fait le taf face à Nice grâce à un coup-franc parfait de Messi et l’entrée décisive de Mbappé, alors qu’entretemps, le club de la capitale avait encaissé un nouveau but (2-1). En effet, si la puissance offensive du PSG ne fait aucun doute, l’équilibre de l’équipe est parfois mis à mal. Dans cette Ligue des Champions, Paris a remporté le choc de la 1journée face à la Juventus (2-1) sur un doublé de Mbappé, avant de confirmer difficilement face au Maccabi Haïfa (1-3) avec un but de chacun des membres de la MNM.Le Benfica reste privé de son défenseur central titulaire Morato. En revanche, le club portugais pourra compter sur son buteur Gonçalo Ramos en forme dans ce début de saison (8 buts). A ses côtés, le coach Aroso devrait aligner l’ancien joueur du Shakhtar Neres, l’important Rafa Silva qui vient d’annoncer sa retraite internationale ou encore l’expérimenté Joao Mario. A noter également que le PSG pourrait retrouver une vieille connaissance puisque Draxler a été prêté au club portugais cet été. Christophe Galtier devrait aligner sa meilleure équipe du moment après avoir fait un peu tourner samedi face à Nice. Les retours de Danilo, Verratti, Nuno Mendes et Mbappé dans le 11 sont attendus. Logiquement, le trio Messi, Neymar et Mbappé sera aligné sur le front de l’attaque. Mbappé bénéficie des excellents services de ses 2 compères qui distribuent de nombreux caviars depuis le début de saison. Depuis le début de ce nouvel exercice, Messi a retrouvé ses jambes et a encore été l’un des meilleurs Parisiens face à Nice le week-end dernier tandis que Neymar se montre constant dans ses performances en jouant très collectif. Galtier déplore les absences de Renato Sanches et de Kimpembe, mais retrouve donc l’importantissime Marco Verratti au milieu de terrain. L’Italien est souvent la clé du système mis en place par le PSG.: Vlachodimos - Bah, Otamendi, Antonio Silva, Grimaldo - Florentino Luis, Fernandez - Neres, Rafa Silva, João Mario - Gonçalo Ramos.: Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo – Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes - Messi, Mbappé, Neymar.Ces deux équipes réalisent un début de saison similaire avec 2 victoires en Ligue des Champions et un parcours quasiment parfait dans leur championnat. Le Benfica est conscient que le club de la capitale a par moment des passages à vide dans une rencontre, comme on a pu le constater lors des deux premières journées avec à chaque fois 1 but encaissé face à la Juve et le Maccabi. Avec son jeu collectif et la percussion de ses éléments offensifs, le Benfica va tenter de faire mal à Paris. Néanmoins, le PSG s’en est quasiment toujours sorti cette saison, notamment grâce au talent de ses 3 stars, capables de marquer à tout moment. Neymar (8 buts), Mbappé (8) et Messi (5) se régalent en Ligue 1. Avec cette énorme envie en plus de briller dans les grands rendez-vous, Mbappé est le meilleur buteur parisien en C1 (3 réalisations). Ayant pu préserver quelques joueurs samedi et désormais plus expérimenté de ces rendez-vous, Paris pourrait s’imposer lors de cette manche aller à Lisbonne.Retrouvez le Pronostic Benfica PSG encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !