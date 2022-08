Pronostic Benfica Midtjylland : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de Ligue des Champions

Le Benfica prend une option face à Midtjylland

Le Benfica Lisbonne doit passer par ces barrages de la Ligue des Champions car il a dû constater pour la 3fois consécutive la supériorité de ses rivaux, à savoir Porto la saison passée. L'an dernier, le club portugais avait passé ces barrages en sortant notamment le PSV Eindhoven. Sur sa lancée, Benfica avait réalisé un exploit en phase de groupe en finissant en 2position de son groupe derrière le Bayern Munich mais devant… le FC Barcelone. Le Benfica est ensuite tombé en 8sur un Liverpool nettement au-dessus. Sur le plan national, le club lisbonnais a fait face à la domination de Porto et du Sporting. Pour tenter de rattraper ses rivaux, le Benfica a misé sur l’excellent entraîneur du PSV, Roger Schmidt. Depuis sa prise en main de l’équipe, le Benfica a réussi une campagne de préparation parfaite avec 5 victoires en autant de matchs, avec notamment des succès sur Nice ou Newcastle. Au niveau des mouvements de l’intersaison, le Benfica a principalement perdu son meilleur buteur Darwin Nunez parti à Liverpool, tandis qu’Everton est retourné au Brésil, et Seferovic à Galatasaray. En revanche, le Benfica a enregistré l’arrivée de Neres en provenance du Shakhtar Donetsk.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Midtjylland a fini en 2position de son championnat national derrière le FC Copenhague. En revanche, la formation danoise s’est imposée en Coupe face à Odense lors de la séance de tirs aux buts. Le club danois, que l'on avait vu l'an dernier en Ligue des Champions, a déjà repris la compétition puisqu’il a disputé 3 rencontres pour un bilan mitigé d’une victoire face à Odense, un nul contre les Randers FC et un revers face à Silkeborg. Au niveau de l’effectif, on retrouve dans cette équipe de Midtjylland, l’ancien portier de Guingamp Lossl, mais ce dernier est actuellement blessé. L'ancien ailier international Sisto (ex-Vigo) devrait être bien là. Après un passage au Rubin Kazan, Anders Dreyer a effectué son retour au club et s’est signalé en inscrivant un doublé le week-end dernier. Auteur d’une excellente préparation et à domicile, le Benfica devrait s’imposer tranquillement face à Midtjylland.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(336€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Benfica Midtjylland détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !