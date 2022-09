Pronostic Benfica Maccabi Haïfa : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Benfica sans problème face au Maccabi Haïfa ?

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Benfica – Maccabi Haïfa :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette rencontre entre le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haifa met aux prises deux formations qui se trouvent dans le groupe du Paris Saint-Germain. Si Paris et la Juventus sont les favoris pour décrocher leur place en 8de finale, le club portugais a montré l’an passé qu’il fallait compter avec lui. En effet, les Lisboètes avaient fini en 2position de leur groupe derrière le Bayern Munich mais devant le FC Barcelone. Suite à son extraordinaire saison, Darwin Nunez a attisé les convoitises de Liverpool qui a cassé sa tirelire pour le recruter. Pour compenser ce départ, la formation portugaise a misé sur le Brésilien David Neres mais c'est surtout Gonçalo Ramos (6 buts en 9 matchs) qui a repris le flambeau. Benfica a très bien débuté la saison en remportant ses 9 premiers dont 5 en championnat. Le week-end dernier, les Lisboètes ont arraché la victoire à domicile face à Vizela (2-1) avec un penalty victorieux de Joao Mario dans les arrêts de jeu. Ce dernier s’est ensuite fait expulser et a rejoint son coéquipier Ramos au vestiaire, exclu lui quelques minutes plus tôt.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐Le Maccabi Haïfa est certainement le Petit Poucet de cette Ligue des Champions. La saison passée, le club israélien avait remporté son championnat national devant l’Hapoel Beer Sheva. Passé par les barrages de la C1 comme le Benfica, le Maccabi a sorti quelques grosses cylindrées comme l’Olympiakos (5-1 en cumulé) et l’Etoile Rouge de Belgrade (5-4). Malmenés face aux Serbes, les Israéliens ont renversé le scénario au retour en revenant à 2-2. Le Maccabi a repris le chemin du championnat fin août et a remporté les 3 journées disputées. Le club d'Haïfa a frappé fort le week-end dernier en s’imposant contre l’un de ses plus sérieux adversaires l’Hapoel Beer Sheva (1-2). Arrivé cet été de Guingamp, l’attaquant Pierrot a réussi son adaptation et a offert la victoire à son équipe le week-end dernier, lui qui avait déjà marqué plusieurs fois dans les tours préliminaires de C1. Devant son public et auteur d'un perfect jusqu'à présent, le Benfica devrait confirmer sa supériorité face au « petit Poucet » de la compétition dans un nouveau match à buts.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(364€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Benfica Maccabi Haifa détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !