Pronostic Benfica Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Benfica domine encore la Juventus

Dans le groupe du PSG, le Benfica et les Parisiens sont en très bonne position pour voir les 8e de finale. Les deux leaders ont gagné leurs 2 premiers matchs respectifs avant de se quitter bons amis sur deux matchs nuls à Lisbonne et à Paris (1-1). Avant cette double confrontation, le Benfica s'était imposé à domicile face à Haïfa (2-0), et avait surtout frappé un grand coup en dominant la Juve à Turin (1-2). 1/4 de finaliste la saison passée, Lisbonne doit être pris très au sérieux. Largement en tête de son championnat, le club vient de dominer son dauphin à Porto vendredi sur un but de Rafa Silva (0-1).

En face, la Juve a facilité la tâche du Benfica et du PSG en s'inclinant lors de la dernière journée à Haïfa (2-0). Une défaite condamnant quasiment la Vieille Dame qui ne compte que 3 points dans ce groupe (1 victoire à domicile face au Maccabi, pour 3 défaites) et qui symbolise ses difficultés à l'extérieur cette saison. En effet, si la Juventus a remporté à domicile son match du week-end (4-0 face à Empoli pour remonter à la 8e place de Serie A), elle a perdu 4 de ses 5 derniers matchs à l'extérieur. La seule victoire des Bianconeri cette saison en déplacement a eu lieu à... Turin, dans le derby face au Torino (0-1). Toujours invaincu cette saison, le Benfica devrait profiter des difficultés à l'extérieur de la Juve pour encore s'imposer face aux Turinois.