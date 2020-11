Pronostic Benfica Glasgow Rangers : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Des buts de chaque côté entre le Benfica et les Rangers

Le Benfica a vécu une fin de saison dernière douloureuse, avec la perte du titre dans la dernière ligne droite. Excellent depuis le départ de saison avec un carton plein en championnat, la formation de Jorge Jesus a connu son premier couac en s'inclinant lourdement sur le terrain du Boavista (3-0). Cette défaite rétrograde Les lisboètes en 2position de Liga Nos, derrière le Sporting. Battu par le PAOK lors des barrages pour la ligue des Champions, le Benfica a parfaitement débuté en Europa League avec deux succès probants sur le Lech Poznan (2-4) et le Standard Liège (3-0). Pizzi et Darwin Nunez se sont mis en évidence avec trois buts chacun.

En face, les Glasgow Rangers réalisent également un excellent départ dans cette C3. Les hommes de Steven Gerrard arrivent au Portugal sur deux victoires face au Standard Liège (0-2) et contre le Lech Poznan (1-0). A égalité avec le Benfica dans ce groupe, le club écossais est bien parti pour accrocher une place en seizième de finale mais devra essayer de prendre au moins 1 point à Lisbonne. En Premiership, les partenaires du buteur colombien Morelos sont invaincus et ont pris les commandes devant le Celtic. La bande à Gerrard a réussi une excellente opération en s'imposant, il y a quelques journées de cela, au Celtic Park lors du traditionnel Old Firm face au Celtic (0-2). Cette rencontre entre les deux premiers du groupe s'annonce ouverte et des buts de chaque côté sont à prévoir.