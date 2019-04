Pronostic Benfica Francfort : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

1

L’Eintracht peut rester invaincu en Europa League face à Benfica

Le Benfica, premier du championnat portugais, lutte avec le FC Porto pour le titre. En Europa League, les hommes de Bruno Lage ont été contraints de disputer une prolongation au tour précédent face au Dinamo Zagreb. Depuis le début de saison, les Portugais se sont montrés plutôt performants à domicile mais ont tout de même connu des difficultés face aux grosses écuries : défaite face au Bayern, nuls contre l'Ajax, le PAOK, le Sporting et Galatasaray.

De son côté, Francfort réalise une excellente saison en Bundesliga dont il vient de prendre place dans le Top 4. Vainqueur de la Coupe d'Allemagne la saison dernière, l'Eintracht a réalisé un sans-faute en phase de groupe de cette C3 avec 6 victoires et 17 buts marqués (près de 3 buts de moyenne). Pas vernis au tirage au sort, les partenaires de Gelson Fernandes ont affronté le Shaktar (2-2 puis 4-1) et l'Inter (1-0 en cumulé), deux formations venant de la C1, sans perdre un match. Le Benfica sera donc la 3e équipe basculée de la Ligue des champions pour Francfort. Le coach Adi Hutter dispose d'un trio offensif très performant avec Haller-Jovic-Rebic, capable de marquer sur n'importe quelle pelouse européenne. Toujours invaincue dans cette C3, l'Eintracht devrait être capable d'accrocher au moins un nul à Lisbonne.