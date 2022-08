Pronostic Benfica Dynamo Kiev : Analyse, cotes et prono du barrage retourr de Ligue des Champions

Le Benfica confirme face au Dynamo Kiev

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Benfica Dynamo Kiev :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Gros début de saison pour le Benfica. Avec 5 matchs remportés sur 5, le club lisboète a parfaitement entamé l'ère Schmidt (ex-PSV). En championnat, le Benfica a démarré par une victoire face à Arouca à domicile à la maison (4-0), avant de s'imposer sur la pelouse de Casa Pia (0-1). Dans ces tours préliminaires, le club portugais a largement dominé les Danois de Mitdjylland au tour précédent (4-1 à domicile à l'aller, et 3-1 à l'extérieur au retour) et a déjà pris une belle option pour jouer la phase de poules de Ligue des Champions. Opposé au Dynamo de Kiev en Pologne (en raison de l'invasion russe), Benfica l'a emporté 2-0 avec un nouveau but de Gonçalo Ramos, son 5en 5 rencontres. Pour préparer au mieux ce match retour, le club n'a pas joué son match de championnat du week-end.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Ne pouvant pas jouer ces matchs à domicile en Ukraine, le Dynamo Kiev part avec un désavantage. Si cela ne les a pas empêché de passer leurs deux premiers tours qualificatifs de C1 face à Fenerbahce et face au Sturm Graz, l'obstacle lisboète semble un cran au-dessus. A l'aller, le Dynamo Kiev qui pas encore redémarré son championnat s'est fait surprendre dès la 9minute et n'a pu cadrer qu'une seule frappe de tout le match. Devant son public, le Benfica devrait pouvoir encore l'emporter (au tour précédent il avait remporté les matchs aller et retour), avec possiblement un nouveau but de Gonçalo Ramos.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Benfica Dynamo Kiev encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !