Pronostic Benfica Bayern Munich : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Trop fort ce Bayern

En difficultés la saison passée, le Benfica Lisbonne a terminé seulement 2de Liga Nos et avait perdu tous ses matchs de Ligue des Champions. Sous pression en Grèce lors de son barrage disputé face au PAOK cet été, les joueurs de Rui Vitoria ont su finalement retourner une situation mal embarquée (match nul 1-1 à domicile face au PAOK, victoire 4-1 en Grèce). Le Benfica occupe la tête de son championnat après 4 journées grâce notamment au Portugais Pizzi. Le milieu de terrain a déjà trouvé le chemin des filets à 6 reprises. Pour la réception du Bayern, l'entraîneur Rui Victoria déplore l'absence de son buteur brésilien Jonas, si efficace les saisons précédentes.Le Bayern de Munich, est l'une des équipes les plus régulières en Ligue des Champions. Demi-finaliste l'an passé, les Allemands veulent retrouver les joies de la victoire. Cette saison, la Ligue des Champions est l'objectif prioritaire du club, souverain au niveau national. Le coach Niko Kovac a apporté des ajustements à la formation bavaroise, replaçant notamment Thomas Müller, qui se retrouve désormais dans l'entrejeu après avoir pas mal souffert en attaque la saison passée. Ayant sans doute moins de pression dans cette position, Müller a déjà inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives cette saison. Cette rencontre ne sera pas de tout repos pour les Allemands face à des Portugais en bonne forme, mais leur expérience européenne et leur effectif en font les favoris de ce match.