Pronostic Benfica Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Benfica - Arsenal, l’Europe à la rescousse pour les Gunners

Dépassé dans la dernière ligne droite de la Liga Sagres par le FC Porto l'an passé, le Benfica semble ne pas s'être remis de cette désillusion. En effet, les Benfiquistes ne sont pas au mieux depuis un mois avec plusieurs contre-performances enregistrées. Les Lusitaniens se sont notamment inclinés contre Braga en demi-finale de la Coupe du Portugal ou dans le choc face au Sporting (1-0) en championnat. Avec 13 points de retard sur le Sporting, les hommes de Jorge Jesus ont certainement déjà dit adieu au titre. En Europa League, le Benfica est resté invaincu lors de ses 6 matchs joués mais s'est montré légèrement moins performant que les Rangers de Steven Gerrard, premiers de la poule. De son côté, Arsenal vit un nouvel exercice compliqué. Si les Gunners ont pris l'habitude de sauver leur saison en remportant des Coupes nationales, le club londonien est déjà éliminé de la FA Cup et de la Carabao Cup, et ne peut plus compter que sur cette Europa League, dans laquelle il a brillé ces dernières années avec une demi-finale face à l'Atletico (2017-18) ou une finale perdue contre Chelsea (2018-19). Alors que les Gunners semblaient être repartis sur de bonnes bases en fin d'année, les hommes de Mikel Arteta ont de nouveau fait preuve d'inconstance ces derniers temps avec des revers face à Wolverhampton et Aston Villa. En revanche, le club londonien s'est repris le week-end dernier en surclassant le Leeds de Marcelo Bielsa (4-2) grâce à un excellent Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un triplé. Cette performance du Gabonais est de bon augure dans cette dernière ligne droite de la saison. Sur la lancée de sa belle victoire face à Leeds, Arsenal possède le talent pour prendre une option lors de ce match aller au Portugal.