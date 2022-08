Pronostic Benfica Arouca : Analyse, cotes et prono du match du championnat portugais

Le Benfica enchaîne face à Arouca

Seulement 3du championnat portugais la saison passée, le Benfica Lisbonne est en revanche reparti sur de bonnes bases avec son nouvel entraîneur Schmidt (ex-PSV). Auteur d'une très bonne préparation avec notamment des victoires sur Nice et Newcastle, le club portugais joue actuellement les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Pour son entrée en lice mardi, le Benfica a largement dominé les Danois de Mitdjylland 4-1 avec un triplé de Gonçalo Ramos, déjà très fort la saison passée et qui s'annonce comme le successeur de Darwin Nunez, et un but de l'excellent milieu argentin Enzo Fernandez. Le Benfica démarre son championnat ce vendredi face à Arouca.15la saison passée juste devant le barragiste, Arouca a fini avec seulement 2 points d'avance sur la zone rouge. Le club semble être reparti pour jouer le maintien cette saison, à moins que ne se révèlent des pépites parmi les nombreux joueurs libres achetés cet été. En matchs amicaux cet été, Arouca a perdu face à Braga (3-2), a fait match nul face à Chaves (0-0) et s'est imposé face aux amateurs français du Paris 13 Atlético (2-1). A domicile et avec une équipe qui sera a priori l'équipe type au vu de l'avance prise au match aller face à Midtjylland, le Benfica devrait pouvoir s'imposer facilement.