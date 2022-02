Pronostic Benfica Ajax Amsterdam : Analyse, pronos et cotes doublées sur le 8e aller de Ligue des champions

L’Ajax confirme à Benfica !

Tombé dans un groupe relevé avec le Bayern Munich, le FC Barcelone et le Dynamo Kiev, le Benfica a tout de même réussi à se qualifier pour les 8de finale de la Ligue des Champions. Les Portugais n'ont rien pu faire face à l'archi-domination des Bavarois mais ont profité des difficultés du Barca pour décrocher leur ticket parmi les 16 meilleures équipes européennes. Le Benfica avait notamment signé un succès probant à domicile face aux Catalans (3-0) et en arrachant un nul précieux au Camp Nou (0-0). Si tout roule en Europe, le club de Lisbonne est déjà distancé dans le championnat portugais où le Benfica accuse 12 points de retard sur Porto et 6 sur le Sporting. Pour la seconde saison consécutive, la formation benfiquiste semble se diriger vers la 3e place du classement. Battu à domicile par Gil Vicente début février (1-2), le Benfica a connu une nouvelle contre-performance le week-end dernier avec un nul concédé sur la pelouse de Boavista (2-2). Pour affronter l'Ajax, le club portugais compte sur son buteur uruguayen Nunez, en tête du classement des buteurs au Portugal avec 18 réalisations. A ses côtés, on retrouve les Everton, Taarabt, Weigl, Silva et une charnière expérimentée avec Otamendi et Vertonghen.

De son côté, l'Ajax a été impressionnant lors de la phase de poule de la Ligue des Champions en réalisant un parcours parfait. Le club néerlandais a survolé son groupe, avec 20 buts marqués pour seulement 5 encaissés. L'ancien buteur de West Ham, Sébastien Haller a été le grand bonhomme de cette campagne avec 10 réalisations, soit la moitié des buts inscrits par son équipe. Sur le plan national, les hommes d'Erik Ten Hag sont aux commandes de l'Eredivisie avec 5 points d'avance sur son habituel rival du PSV Eindhoven. Le club d'Amsterdam est sur une excellente série de 10 victoires consécutives toutes compétitions confondues (7 matchs de championnat et 3 de coupe). De plus, lors de cette excellente dynamique, l'Ajax a signé 9 clean sheet (9 rencontres sans encaisser de but). Reconnu pour son football offensif avec les Haller, Antony, Tadic ou Berghuis, l'Ajax n'est pas en reste derrière avec les Blind, Martinez, Mazraoui ou Timber. En grande forme, le club néerlandais avait déjà signé un cinglant succès au Portugal face au champion en titre, le Sporting (1-5) lors de la phase de groupe. Logiquement favori de cette rencontre, l'Ajax devrait poursuivre sur son excellente série et ramener une nouvelle précieuse victoire de Lisbonne.