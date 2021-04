Pronostic Benevento Sassuolo : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Benevento – Sassuolo : les 2 équipes marquent

Quinzième de Serie A, Benevento semble bien parti pour se maintenir. Promu cette saison, le club entraîné par Pippo Inzaghi compte 8 points d'avance sur le premier relégable à 9 journées de la fin. Les partenaires de Kamil Glik ont connu une terrible série de 11 matchs sans la moindre victoire mais se sont ensuite repris en s'imposant à la surprise générale sur le terrain de la Juventus (0-1) juste avant la trêve. Le week-end dernier, Benevento a partagé les points avec Parme (2-2) qui lutte également pour se maintenir en Serie A.

En face, Sassuolo est un peu moins bien ces derniers temps. Le club entraîné par de Zerbi est calé dans le ventre mou et ne joue plus rien dans cette dernière ligne droite. En effet, les partenaires de Maxime Lopez comptent 18 points d'avance sur la relégation et 12 de retard sur l'Europe. Sassuolo continue à se faire plaisir et offre souvent des rencontres spectaculaires : 17 des 18 dernières journées disputées par le club de De Zerbi ont offert des buts de chaque côté. Ce fut encore le cas en milieu de semaine lors de la défaite face au leader intériste (2-1), lors d'un match en retard. Comme très souvent avec Sassuolo, on devrait voir une nouvelle fois des buts de chaque côté.