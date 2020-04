Pronostic Belshina Smolevichi : Analyse, prono et cotes du match de Vysshaya Liga Belarus

Smolevichi prend au moins 1 point chez le Belshina

Match entre les deux équipes les moins bien classées du championnat Bélarus après 4 journées, à savoir le Belshina et Smolevichi, qui sont également tous deux promus. Actuel dernier du classement, le Belshina avait terminé 1de la deuxième division la saison passée, mais n'a pris qu'1 depuis son retour dans l'élite. La semaine passée, le club situé à Bobruisk est allé arracher un point sur la pelouse du Neman Grodno (1-1) après 3 défaites consécutives : à domicile face au FC Minsk (1-3) et Gorodeja (0-1), et entre les deux, contre le Torpedo Zhodino à l'extérieur (1-0). Avant-dernier du classement, Smolevichi ne compte que 2 points. C'est cependant toujours mieux que le Belshina niveau comptable, mais également dans le contenu puisque le promu n'a jamais été ridicule lors de ses 4 matchs. Smolevichi a en effet réalisé deux matchs nuls face à deux grosses équipes du pays, le premier en ouverture du championnat chez le champion en titre, le Dinamo Brest (1-1), et l'autre, le week-end dernier, à domicile face au Shakhtyor Soligorsk (0-0), tenant du titre de la Coupe du Bélarus. Le club s'est aussi incliné de peu chez l'Isloch Minsk (1-0) et à domicile face au FK Vitebsk (sur le même score), deux équipes se trouvant pour l'instant dans la première partie de tableau. Face à une équipe de Belshina qui a perdu ses deux premiers matchs à domicile, Smolevichi pourrait aller prendre 1 point face à un adversaire qui lui a bien réussi la saison passée (victoire de Smolevichi sur la pelouse du Belshina et match nul à domicile).