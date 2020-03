Pronostic Belshina FC Minsk : Analyse, prono et cotes du match de Vusshaya Liga Belarus

Le FC Minsk s'impose chez le Belshina

Fondé en 2006, le FC Minsk a fini 9la saison passée. Le club a su conserver milieu ukrainien Vasyliev, auteur de 10 buts la saison dernière, et peut également compter sur quelques anciens internationaux espoirs dans ses rangs : le gardien russe Leonov et les Biélorusses Yarotskiy et Khvashchinskiy, recruté cet été du Shaktyor. En face, le Belshina Bobruisk est un ancien club historique, vainqueur d'un doublé coupe-championnat en 2001. Descendu en deuxième division, le club remonte cette saison après avoir passé 3 ans au purgatoire. Le club n'a pas fait de folies cet été mais a perdu deux de ses meilleurs joueurs : le buteur Lyasyuk (12 réalisations) l'an dernier et l'excellent milieu russe Yushin (26 réalisations). Avec son effectif logiquement supérieur, le FC Minsk devrait pouvoir s'imposer face au promu.