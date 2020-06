Pronostic Belshina Dinamo Minsk : Analyse, prono et cotes du match de Vysshaya Liga

Le Dinamo Minsk peut enfoncer le Belshina Bobruisk

Attendu dans le top 4 de cette Vysshaya Liga, le Dinamo Minsk (4la saison passée) déjoue complètement en ce début de saison. 13du classement général avec autant de points au compteur, les joueurs de la capitale enchaînent les contre-performances. A l'image de ces 5 dernières rencontres où le Dinamo s'est incliné à 3 reprises pour une seule victoire contre Isloch (1-0) et un match nul. Néanmoins, au sein de ce championnat très dense dans lequel rien n'est encore joué, Minsk n'a que 8 points de retard sur le podium et la 3place occupée par Zhodino.

En face, la situation du Belshina Bobruisk est désespérante. Après 11 journées de championnat depuis le commencement de cette Liga Vysshaya, les hommes d'Eduard Gordoboev n'ont toujours pas goûté à la victoire (8 défaites – 3 nuls). Un calvaire pour le 16et dernier du championnat avec 3 petits points au compteur qui pourrait bien se poursuivre face à un Dinamo Minsk qui possèdent quelques internationaux comme le buteur Shikavka. Une descente en Pershaja Liga semble inévitable à présent et une 9défaite est possible ce dimanche.