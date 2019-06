Pronostic Belgique U21 Italie U21 : Analyse, prono et cotes du match du Championnat d'Europe Espoirs 2019

L'Italie U21 face à la Belgique avec le soutien de ses tifosi

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce Belgique Espoirs - Italie Espoirs :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dernier du groupe A de cet Euro U21 avec 0 point au compteur, la Belgique éprouve de grosses difficultés à bien figurer jusqu'à maintenant. Défaits (2-3) face à la Pologne, les Diablotins ont mieux rivalisé avec l'Espagne mais ils se sont finalement inclinés suite à un but encaissé en toute fin de match (1-2). Déjà éliminée, la Belgique Espoirs aura fort à faire ce samedi face à une sélection transalpine qui doit absolument l'emporter pour espérer se qualifier.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Directement qualifiée en qualité de pays organisateur, l'Italie faisait bien évidemment figure de candidat crédible au titre dans ce championnat d'Europe Espoirs également du fait de sa génération dorée (Kean, Chiesa, Pellegrini, Barella, etc.). Mais si laa d'abord pris le dessus, avec beaucoup d'autorité, sur l'Espagne lors de la 1journée (3-1), l'équipe transalpine a réalisé une bien mauvaise opération mercredi dernier avec cette défaite, imméritée, concédée face à la Pologne (0-1). Dominateurs, les Italiens ont fait preuve d'un manque d'efficacité flagrant et auraient dû s'imposer sans trop de problèmes. Motivée à l'idée de réagir face à une formation belge qui n'a toujours pas glané le moindre point, l'équipe d'Italie devrait s'imposer devant ses tifosi ce samedi soir.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Belgique U21 Italie U21 encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !