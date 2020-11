Pronostic Belgique Suisse : Analyse, prono et cotes du match amical international

La Belgique fait le job face à la Suisse

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Numéro 1 au classement FIFA, la Belgique reçoit la Suisse en amical mercredi, à quelques jours de recevoir l’Angleterre dans une rencontre capitale en Ligue des Nations. La sélection belge possède une génération dorée avec les Hazard, De Bruyne, Witsel, Mertens ou Lukaku. Ces éléments arrivent tous à plénitude et font de la Belgique l’un des grands favoris au titre pour le prochain Euro au mois de juin. Les Diables Rouges ont réalisé un parcours sans faute pour se qualifier. En Ligue des Nations, les hommes de Roberto Martinez ont parfaitement débuté en dominant le Danemark (0-2) et l’Islande (5-1). Les partenaires d'Alex Witsel ont ensuite connu un coup d’arrêt en s’inclinant à Wembley face à l’Angleterre (2-1) dans une rencontre qu’ils avaient pourtant en main. Menacée de perdre son leadership FIFA par la France, la Belgique a réagi de suite en Islande (1-2). Les Belges, lors de cette opposition face aux Suisses, voudront se racheter de leur lourde défaite face à la Nati lors de la 1campagne de LdN (5-2).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Huitième de finaliste du dernier Mondial, la Suisse est une sélection solide, difficilement manœuvrable. Les Suisses ont réussi une excellente dernière ligne droite lors des éliminatoires de l’Euro pour décrocher leur ticket pour le mois de juin prochain. Tombée dans un groupe de Ligue des Nations extrêmement relevée avec l’Espagne, l’Allemagne et l’Ukraine, lasouffre. Les partenaires de Granit Xhaka occupent la dernière place du groupe avec deux points au compteur pris lors de leur double confrontation face à l’Allemagne. Supérieure, la Belgique devrait confirmer son statut et s’imposer face à la Suisse.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !