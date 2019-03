Pronostic Belgique Russie : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

La Belgique se relance à domicile face à la Russie !

La première journée des qualifications à l'Euro 2020 nous offre une belle affiche entre la Belgique, demi-finaliste du dernier Mondial, et la Russie, quart de finaliste. Après avoir régalé mais perdu pendant la Coupe du Monde, la formation dirigée par Roberto Martinez veut remporter l'Euro 2020. Les Diables Rouges possèdent une génération dorée avec les Hazard, Alderweireld, Vertonghen, Mertens, etc., mais ils perdent souvent quand ça devient important. En Ligue des nations, les Belges ont réalisé un très bon parcours avant de lourdement chuter en Suisse (5-2) et de se retrouver éliminer des phases finales. A domicile, les Diables Rouges sont en revanche dans une excellente dynamique (8 victoires et 1 nul sur les 9 derniers matchs). De son côté, la Russie a réussi un très bon Mondial, à la grande surprise des observateurs. Sur leur lancée, les partenaires de Dzyuba ont parfaitement lancé leur campagne de Ligue des Nations avant de tomber lors de l'ultime journée en Suède. Ce revers et celui concédé en amical face à l'Allemagne montrent que les Russes évoluent toujours un cran en-dessous des grandes nations. Par conséquent, pour ce premier match des qualifications nous voyons une Belgique souveraine à domicile s'imposer dans une rencontre avec plus de 2 buts puisque la Russie récupère pour ce match ces atouts offensifs (Golovin, Dzyuba et Smolov).