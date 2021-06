Pronostic Belgique Portugal : Analyse, cotes et prono du 1/8e de finale de l'Euro + 250€ offerts

250€ offerts chez Barriere Bet : le + gros bonus du marché

Nos paris sur Belgique - Portugal

La Belgique assume son statut

Le Portugal comme en 2016 ?

La Belgique enfin avec son 11 type

Les compo probables pour Belgique - Portugal :

Les Belges se sortent du piège portugais

Quart de finaliste de l'Euro 2016 puis demi-finaliste du Mondial 2018, la Belgique fait partie des grands favoris au titre en juillet. Les hommes de Roberto Martinez, qui avaient réalisé une campagne de qualification parfaite, finie avec 10 victoires en autant de rencontres, ont confirmé sur ce début de tournoi. Malgré quelques absences importantes en début de tournoi, les Diables Rouges ont parfaitement lancé leur championnat d’Europe avec une large victoire sur la Russie (3-0). Auteur d’un doublé, Romelu Lukaku est resté dans le rythme de son incroyable saison avec l’Inter. Ensuite, les Belges ont vécu un match nettement plus compliqué face à la sélection danoise. Bousculée, la Belgique s’en est remise à Kevin de Bruyne, de retour de blessure, qui a permis à son équipe de renverser le match. Pour terminer, les partenaires de Jason Denayer ont fini sur un nouveau succès face à la Finlande (2-0). Largement dominateurs, les Belges ont longtemps buté sur la défense finlandaise avant de faire la différence grâce à Vermaelen et par l’inévitable Lukaku. Cette rencontre a également permis de donner du temps de jeu aux joueurs de retour de blessure.Tombé dans un groupe extrêmement relevé avec la France, l’Allemagne et une Hongrie qui a fait très bonne figure, le Portugal a réussi son objectif, à savoir la qualification pour les huitièmes de finale. Lors d'une dernière journée complétement folle dans ce groupe F, les Lusitaniens se sont retrouvés tour à tour éliminés et premiers de la poule au fil des rebondissements des deux derniers matchs disputés simultanément. Au final, les Portugais occupent la troisième place, comme en 2016, quand ils avaient remporté le championnat d’Europe. Lors de sa dernière rencontre, le Portugal est bien rentré dans son match face aux champions du monde français. L’inévitable Cristiano Ronaldo a ouvert le score sur un penalty indiscutable. Maîtres du jeu en première période, les Portugais se sont faits surprendre sur un penalty généreux une offrande de Pogba à Mbappé, légèrement bousculé par Semedo. Rejoints au score au pire des moments, les hommes de Fernando Santos sont moins bien rentrés dans le match au cours de la 2période et ont été punis par Benzema. Moins par la suite, le Portugal a profité d’une main de Koundé pour égaliser. CR7 a pris les commandes du classement des buteurs avec 5 réalisations depuis le départ de championnat d’Europe. Lors des matchs précédents, les Portugais s’étaient tout d’abord imposés face à la Hongrie (3-0) en faisant la différence en fin de rencontre avant de couler face à une Allemagne au pied du mur (4-2).Roberto Martinez a effectué quelques changements lors de son dernier match face à la Finlande, puisque son équipe était déjà qualifiée. Ce match était avant tout l’opportunité de donner du temps de jeu à Witsel, De Bruyne et Eden Hazard qui revenaient de blessure. Protégés face à la Finlande, les Carrasco, Mertens, Tielemans devraient retrouver leur place. Cette fois, l'entraîneur espagnol devrait mettre son onze type pour la première fois de l'année. Impressionnant lors des matchs de poule, Romelu Lukaku est l’atout offensif principale des Diables Rouges et va se frotter à une défense portugaise qui a encaissé 4 buts face à l'Allemagne et 2 buts face à la France. En face, le Portugal devrait s’appuyer sur l’équipe qui a débuté face à la France. La seule incertitude concerne Danilo, touché par Lloris, et qui a été contraint de sortir à la pause. Titularisé suite à déroute face à l’Allemagne, Renato Sanches a été excellent face aux Bleus et devrait conserver sa place. Offensivement, les Diogo Jota et Bernardo Silva ont été décevants et manquent de complémentarité avec Ronaldo. Le buteur de la Juventus est en revanche d’une efficacité redoutable et pourrait devenir le meilleur buteur de toutes les sélections mondiales en inscrivant une nouvelle réalisation.: Courtois - Alderweireld, Verthongen, Denayer - Meunier, Tielemans (ou Witsel), De Bruyne, T. Hazard - Mertens, Lukaku, Carrasco.: Rui Patricio - Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro – Danilo (ou Palinha), Renato Sanches, Moutinho - Bernardo Silva, Jota, Cristiano Ronaldo.Impressionnants lors de la phase de poule avec 3 succès, les Belges vont disputer leur premier gros test face au Portugal, même si le match face au Danemark leur a offert une grosse opposition. Pour cette affiche, la Belgique peut compter sur l’excellent Kevin de Bruyne, décisif depuis son retour de blessure. Le milieu de Man City est indispensable dans le système mis en place par Martinez, son entrée en jeu face au Danemark en fut une nouvelle fois la preuve, changeant le cours d’un match mal parti. Sa relation technique avec Lukaku sera l’une des clés de la rencontre. En confiance, la Belgique devrait pouvoir trouver la solution face à un Portugal trop perméable défensivement et qui se repose souvent sur les coups de génie de sa star, Cristiano Ronaldo.Retrouvez le Pronostic Belgique Portugal encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !